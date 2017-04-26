ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انطلاق فعاليات الدورة 18 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس





انطلقت بمدينة الحمامات التونسية الليلة الماضية، فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي ينظمها على مدى اربعة ايام اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستي التلفزة والاذاعة التونسيتين.



ويشارك في فعاليات الدورة، وفود تمثل هيئات الإذاعة والتلفزيون الأعضاء في الاتحاد، وعدد من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية الخاصة ومن أصحاب الشركات المصنعة للمعدات والتجهيزات التقنية.



ويتضمن برنامج الدورة، تنظيم مسابقات للبرامج الاذاعية والتلفزيونية لهيئات الإذاعة والتلفزيون الاعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرة "يوم القدس" غدا الخميس في اطار الاحتفاء بالقدس "عاصمة الإعلام العربي لعام 017 2"، وعقد ندوة حول "القدس في الانتاجات الدراميّة والإذاعيّة والتلفزيونيّة العربيّة"، وكذلك إقامة سوق للبرامج الإذاعية والتلفزيونية.

سبأ [26/أبريل/2017] تونس - سبأ:سبأ