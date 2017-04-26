نادي برشلونة يقرر التخلص من ثلاثة لاعبين [26/أبريل/2017] مدريد - سبأ:

كشفت تقارير صحيفة اليوم، عن أسماء اللاعبين الراحلين والقادمين لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ثلاثة لاعبين سيغادرون النادي الكاتالوني الصيف المقبل، ويتعلق الأمر بكل من المدافع الفرنسي جيريمي ماثيو، الذي تراجع مستواه كثيرا في الفترة الأخيرة، والتركي أردا توران، الذي تروج أخبار حول إمكانية انتقاله إلى أحد الفرق الصينية بمبلغ كبير.



اضافة الى الإسباني أليكس فيدال، الذي وجد صعوبات كبيرة في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة أنهت موسمه.



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الكاتالوني تراقب لاعبين وقد تتعاقد معهما الصيف المقبل، وهما الإسباني هيكتور بيليرين ظهير أيمن آرسنال الإنكليزي، وجيرارد دولوفيو، لاعب البلوغرانا السابق، وإيفرتون الحالي والمعار إلى ميلان، وسيكون سعره حوالي 12 مليون يورو.



وكان المدير الرياضي لفريق برشلونة روبرت فيرنانديز، قد صرح في وقت سابق بأن النادي الكاتالوني سيجري تعاقدات محددة وبمراكز محددة في الانتقالات الصيفية المقبلة، عكس الصيف الماضي.

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