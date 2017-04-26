محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدرسة الوحدة تتوج بلقب مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب المدرسية







توج فريق مدرسة الوحدة العربية من مديرية معين بالمركز الأول لمسابقة كرة القدم السباعية بدورة الألعاب المدرسية الأولى التي ينظمها على مدى 15 يوماً النادي الاهلي بصنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.



جاء تتويج فريق مدرسة الوحدة العربية بلقب المسابقة بعد فوزه على فريق مدرسة الثريا من مديرية الصافية بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب النادي الاهلي، ليحل الأخير وصيفاً.



انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي, قبل ان يحرز فريق مدرسة الوحدة العربية هدفين خلال الشوط الثاني عبر لاعباه هيثم السلامي وموسى العرجلي.



شارك في المسابقة نفسها 32 مدرسة من كافة مديريات أمانة العاصمة العشر تنافست بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة.



وكانت منافسات الكرة الطائرة والطاولة والشطرنج اختتمت امس حيث توج فريق مديرية الوحدة بمسابقة الكرة الطائرة المخصصة للطالبات فقط بعد تغلبه في النهائي على فريق مديرية الثورة بشوطين دون رد بواقع 25/ 15 و 25/ 22.



وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمسابقة ذاتها تغلب فريق مديرية صنعاء القديمة على فريق مديرية شعوب بشوطين دون مقابل 25/ 23 و 25/ 8.



وشارك في المسابقة عشر مديريات وزعت الى مجموعتين تأهل من كل مجموعة فريقان الى نصف النهائي بطريقة المقص ومن ثم اللعب على المباراة النهائية.



وفي مسابقة كرة الطاولة للطلاب حقق فريق مديرية الصافية المركز الأول بفوزه على فريق مديرية الوحدة 3/ 1 وفريق مديرية التحرير 3/ صفر.



وجاء فريق مديرية الوحدة في المركز الثاني بفوزه على فريق مديرية التحرير الذي حل ثالثا 3/ صفر.



وفي ذات المسابقة للطالبات احرز فريق مديرية الثورة المركز الاول بفوزه على فريقا مديريتي الوحدة وصنعاء القديمة بنتيجة 3/ صفر وجاء فريق مديرية الوحدة ثانيا بتغلبه على فريق صنعاء القديمة الذي حل ثالثا 3/ صفر.



واقيمت منافسات ذات المسابقة للطلاب والطالبات بمشاركة عشر مديريات تم التنافس بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حيث وصل للدور الحاسم ثلاث مديريات تنافست من دور واحد لتحديد البطل.



وفي مسابقة الشطرنج للطلاب حقق لاعب مدرسة الثريا من مديرية الصافية عبدالرحمن الرويشان المركز الأول برصيد سبع نقاط من سبع جولات وجاء لاعب مدرسة بغداد من مديرية الوحدة في المركز الثاني بست نقاط.



وحل لاعب مدرسة احمد ياسين من مديرية آزال نصر الله الحيشني في المركز الثالث برصيد اربع نقاط ونصف متفوقا بكسر التعادل على لاعبا مدرسة المثنى من مديرية بني الحارث حسام الوصابي وحمزة شوقي اللذان حلا في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.



وفي نفس شطرنج الطالبات أحرزت لاعبة مديرية بني الحارث شيماء الحكيمي المركز الأول بعدما جمعت سبع نقاط من أصل سبع جولات وحلت لاعبة مديرية شعوب ياسمين الجند في المركز الثاني برصيد خمس نقاط ونصف.



وجاءت لاعبة مديرية الصافية مريم يونس في المركز الثالث بخمس نقاط .. متفوقة بكسر التعادل على لاعبة مديرية شعوب خلود البجلي التي حلت رابعا وجاءت لاعبة مديرية الثورة زينب العرابي خامسا باربع نقاط ونصف.



وشارك في المسابقة 44 طالبا ومثلها للطالبات مثلوا المديريات العشر بأمانة العاصمة وجرى التنافس بينهم بالنظام السويسري من سبع جولات.



إلى ذلك أوضح المشرف الرياضي للنادي الاهلي بصنعاء مدير دورة الألعاب المدرسية عصام دريبان أن حفل الاختتام سيقام الاثنين المقبل.. مشيرا الى انه سيتم تكريم 84 من الأبطال والمبرزين في الدورة التي شارك فيها 670 طالباً وطالبة من مختلف مدارس مديريات أمانة العاصمة.



وأكد أن النادي الأهلي حرص على إقامة هذه الدورة بهدف اكتشاف المواهب في مختلف الألعاب.. مثمنا جهود الشركات الداعمة التي اسهمت في إنجاح الدورة.



واشاد دريبان بجهود أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وتعاونهما المثمر في تفعيل النشاط الرياضي في أوساط طلاب وطالبات المدارس الذين يعدون الرافد الاساسي للأندية والمنتخبات الوطنية .. لافتا إلى أن النادي استفاد كثيراً من الدورة في اكتشاف المواهب.

سبأ [26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ