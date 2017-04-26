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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 04:51:49م
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  عربي ودولي
مقتل 28 مسلحا من تنظيم (داعش) شرقي أفغانستان
[26/أبريل/2017] كابول ـ سبأ:
أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 28 مسلحاً، على الأقل، من تنظيم /داعش/ في عمليات تطهير أمنية في إقليم /نانجارهار/ شرقي البلاد.

وذكر مكتب حكومة الإقليم، في بيان اليوم، أن العمليات جرت في منطقة /آشين/ المضطربة كجزء من عمليات /حمزة/ الأمنية التي تهدف إلى مكافحة الجماعات المسلحة النشطة في الإقليم.

 وقال البيان إن القوات الأمنية تمكنت من تدمير أسلحة تابعة للمسلحين.. مضيفاً بأن السكان المحليين وقوات الأمن لم يتعرضوا لأي إصابات أثناء العمليات.
سبأ
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