اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أسعار النفط تواصل هبوطها متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكية





واصلت أسعار النفط هبوطها اليوم متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكية ومستوى قياسي للإمدادات في بقية أنحاء العالم.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا بنسبة /3ر0/ في المائة إلى 43ر49 دولار للبرميل بعدما ارتفعت /7ر0/ في المائة في الجلسة السابقة، وهبط الخام الأمريكي في سبعٍ من الجلسات الثماني الماضية.



وتأثر خام غرب تكساس الوسيط بعد تقرير أصدره معهد البترول الأمريكي بشأن زيادة مخزونات الخام الأمريكية بواقع 897 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل الجاري إلى 5ر532 مليون برميل.



وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 12 سنتا وبنسبة /2ر0/ في المائة إلى 98ر51 دولار للبرميل. وتراجع برنت بنحو /5ر8/ في المائة عن الذروة التي بلغها في أبريل.



وكانت روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ التي تأثرت سلباً بزيادة مخزونات الخام الأمريكية، قد تعهدت بخفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري بهدف السيطرة على تخمة المعروض المستمرة منذ أعوام ودعم الأسعار.



غير أن الأسعار ظلت منخفضة خلال العام الجاري حيث واصلت المخزونات الأمريكية الزيادة، ووصلت إمدادات الوقود العالمية إلى مستويات قياسية جديدة على الرغم من التعهدات بخفض الإنتاج.

سبأ [26/أبريل/2017] سنغافورة ـ سبأ:سبأ