الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوعين [26/أبريل/2017] لندن ـ سبأ:

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين لكن بعض المحللين يتوقعون المزيد من التراجع في الأسعار مع انحسار المخاوف السياسية.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1264.40 دولار للأوقية (الأونصة).



ووصل الذهب في وقت سابق من الجلسة إلى 1260.90 دولار للأوقية وهو أضعف مستوى منذ 11 أبريل .







وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1265.80 دولار للأوقية.



وفقد الذهب نحو ثلاثة بالمائة منذ لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم 17 أبريل.



واستقر السعر الفوري للفضة عند 17.55 دولار للأوقية بعد انخفاضها لأدنى مستوى في شهر عند 17.49 دولار للأوقية.



وتراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 949 دولارا للأوقية وصعد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 801.50 دولار للأوقية.

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