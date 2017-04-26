قيادة محافظة صعدة تفتتح المعرض التشكيلي (صعدة ..مظلومية وانتصار) [26/أبريل/2017] صعدة - سبأ:

افتتحت قيادة محافظة صعدة اليوم المعرض الفني والتشكيلي الذي أعده المركز الإعلامي بمحافظة صعدة بتمويل جمعية الفضيلة النسوية تحت عنوان (صعدة..مظلومية وانتصار ) بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد القائد.



المعرض الذي يتكون من قسم داخلي وخارجي ضم عشرات اللوحات الفنية والتشكلية التي رسمتها أيادي مجموعة من الرسامين والرسامات من أبناء محافظة صعدة جسدت صوراً من مظلومية المحافظة وأبنائها وكذا معالم من الملاحم البطولية التي سطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الميادين والجبهات .



محافظ المحافظة محمد جابر عوض شكر القائمين على المعرض الفني الذي وصفه بالمتميز والمشرف مشيداً بأنامل الرسامين التي نظمت تلك اللوحات المعبرة والقوية والتي أظهرت بالريشة والحبر جوانب مظلومية أبناء محافظة صعدة وصوراً أنسانية سببها العدوان الغاشم والحصار الظالم .. متمنياً للمركز

الإعلامي بالمحافظة مزيداً من التفوق والعطاء.



من جانبه أكد القائمون على المركز الإعلامي بالمحافظة أن هذا المعرض استغرق العمل فيه أكثر من شهرين وأنه يضم قسماً داخلياً فيه عشرات اللوحات بالإضافة إلى قسم خارجي يتكون من العديد من اللوحات التي رسمت على جانبي الطريق في شوارع مدينة صعدة.



وأشاروا إلى ان هذا العمل هو مساهمة من المركز الإعلامي وجمعية الفضيلة النسوية كأقل عمل يقوم به في كشف مظلومية المحافظة والشعب اليمني لما يتعرض له من عدوان غاشم طال كافة مقومات الحياة.

سبأ