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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 04:18:28م
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مناقشة اليات استكمال مشروع الرقم الوطني
[26/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

    ناقش اجتماع عقد اليوم بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدنيً برئاسة وزيري الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي والخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان آليات استكمال مشروع الرقم الوطني.

واستعرض الاجتماع الجهود التي تقوم بها المصلحة والشوط الذي قطعته في هذا الجانب.. متطرقاً إلى جملة من الخطوات العملية الواجب تنفيذها في هذا المشروع الحيوي مثل ربط الرقم الوطني آلياً بالجهات ذات العلاقة لمنع تكرار إصدار أي وثائق وبما يعمل على الحد من التزوير والازدواج الوظيفي وغير ذلك بهدف إنشاء سجل مدني حديث يلبي كل احتياجات الدولة والمواطن على حد سوى.

وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة وكيل وزارة الخدمة المدنية محمد صالح الهندي ورئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد الدكتور أحمد سيف الحياني لوضع خطوات عملية جادة ومدروسة ورفعها لوزيري الداخلية والخدمة المدنية لإقرارها وتنفيذها.
 
وأشاد الإجتماع بالجهود التي تبذلها المصلحة  في إصدار الوثائق الحيوية مثل شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وغيرها من الوثائق وكذا الشوط الذي قطعته في إنجاز السجل المدني.

سبأ
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