دار جامعة صنعاء تستأنف طباعة الكتب الجامعية بعد توقف نتيجة العدوان [26/أبريل/2017]

صنعاء – سبأ :

استأنفت دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر طباعة الكتب الجامعية بعد توقف نتيجة العدوان السعودي الغاشم على بلادنا، حيث أنجزت الدار خلال الشهور الأولى من عام 2017م طباعة بعض كتب مناهج كليات الحاسوب والاعلام والتربية والتجارة وغيرها.



وأوضح مدير عام الدار أحمد صالح المطري لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أنه تم خلال الشهور الماضية طباعة عناوين جامعية بواقع أربعة آلاف نسخة في مستهل استئناف نشاطها بعد توقف جراء العدوان ، مؤكداً حرص الدار على تلبية التزاماتها التجارية وفق إمكاناتها المتاحة، منوهاً بدور الدار في رفد جامعة صنعاء بمستوى طباعي متقدم للكتاب الجامعي بدلاً عن الملازم.



وأشار المطري إلى أنه تم انشاء الدار كخطوة نوعية في عملية الاستثمار الطباعي الجامعي عن طريق انشاء وحدات ذات طابع خاص استثماري وإنتاجي، مشيراً إلى ما يتمتع به الدار من إمكانات طباعية من خلال الآلات والمعدات والأجهزة النوعية والتي وصلت كلفتها إلى تسعين مليون ريال وبمواصفات

عالية الجودة.



ولفت إلى ما تسبب به العدوان السعودي على بلادنا والذي أثر سلباً على توقف أعمال المطبعة، منوهاً بدور رئيس الجامعة الدكتور فوزي الصغير في استئناف نشاط المطبعة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي لمساعدة الأستاذ والطالب الجامعيين في إخراج الكتب بمستويات متميزة وبسعر زهيد خصوصا في

مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.



وأشار إلى توفر معرض دائم داخل الدار لإتاحة الكتاب في متناول الطالب في سياق الحرص على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الدار.

سبأ