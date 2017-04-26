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قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
[26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


حققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات الجنود السعوديين وسط مدينة الربوعة وموقع نشمه غربي الربوعة في عسير محققا إصابات مباشرة .

وفي جيزان قصفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في مواقع شرق الخوبة، المدبرات، الخشل محققة إصابات مباشرة، كما تم استهداف تجمعات المرتزقة وإحراق مخازن أسلحة تابعة لهم في الطوال .

وأشار المصدر إلى قنص أربعة جنود سعوديين في مواقع الكرس، الغاوية، الدفينية بجيزان واستهداف تحصينات الجنود السعوديين في موقع الضبعة بنجران .

وأكد المصدر مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان ينتمون لمديرية يافع بمحافظة لحج بينهم قائد سرية المرتزق عبدالجبار عقيل هايل السعيدي في محافظة تعز، كما لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما في مديريتي صالة والصلو .

وفي تعز أيضاً استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في مديرية مقبنة و منطقتي عكاد والشراجة بمديرية المعافر محققة إصابات مباشرة، كما تم تدمير خمس آليات وجرافة تابعة لقوى الغزو في مفرق موزع ومصرع من على متنها، وكذا تدمير طقم عسكري تابع لقوى الغزو شمال المخا .

ونوه المصدر إلى تصدي أبطال الجيش واللجان لمحاولة زحف للمرتزقة باتجاه ميدي مسنودا بغطاء جوي مكثف ومشاركة طيران الأباتشي والاستطلاع نتج عنه مصرع وجرح العشرات منهم، فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي، كما قُتل ثلاثة من المرتزقة شمال الصحراء .

وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً للجيش واللجان استهدف تجمعات المرتزقة في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وتمكنت قوات الجيش واللجان من دحر مرتزقة العدوان من تباب عنبرة في الأطراف الشرقية لمديرية المتون بمحافظة الجوف، كما تم قنص أحد عناصر المرتزقة في مديرية المصلوب .

وفقا للمصدر لقي ستة من المرتزقة مصرعهم في عمليات قنص بتبة المطار وجبل هيلان بمديرية صرواح محافظة مأرب، وتم استهداف تحصينات المرتزقة في تبة المطار بقذائف بي10 نتج عنها إصابات مباشرة .

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة إثر استهداف المدفعية تجمعاتهم خلف جبل بحرة في صرواح .

سبأ
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