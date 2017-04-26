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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 01:32:53م
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العدوان السعودي يواصل ارتكاب الجرائم خلال الساعات الماضية
[26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


واصل العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مواطناً استشهد وأصيب آخر في مديرية منبه الحدودية جراء إطلاق حرس الحدود السعودي النار بالأسلحة الرشاشة ، فيما شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة قاره بمديرية مجز في محافظة مخلفة أضراراً مادية بليغة بممتلكات المواطنين .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الغيل بمحافظة الجوف و ثلاث غارات على مديرية موزع بمحافظة تعز ومثلها على مديرية كرش في محافظة لحج ، كما شن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

سبأ
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