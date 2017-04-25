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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 01:16:57م
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المركز الوطني للأرصاد يتوقع عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة
[26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:



توقع المركز الوطني للأرصاد عدم استقرار الأجواء على سلسلة المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منها أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً أثناء فترتي الظهيرة والمساء على محافظات صعدة ، حجة ، المحويت ، عمران ، صنعاء واحتمال امتدادها إلى أجزاء من محافظات ذمار ، تعز ، إب و الهضاب الداخلية .

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات في تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية و كذا التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

سبأ
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