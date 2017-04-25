محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختيار اليمن عضواً في المجلس التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال صنعاء - سبأ:



اختيرت اليمن ممثلة بالمدرسة الديمقراطية عضواً في المجلس التنفيذي الدولي للجمعية العامة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومقرها جنيف .



وأوضح بيان صحفي صادر عن المدرسة الديمقراطية تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه أن السكرتارية الدولية والمجلس التنفيذي للحركة اختارا ممثلة المدرسة أروى الفقيه للانضمام إلى عضوية المجلس الذي يتكون من ثمانية أعضاء يتولون إقرار السياسة العامة للحركة وأنشطتها في الفروع .



وأكد البيان أن اختيار المدرسة لهذا المنصب سيدعم الجهود المبذولة لدعم الحركة في تحسين أوضاع الطفولة في الوطن العربي وخاصة اليمن ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات المجلس السنوية بمشاركة أعضائه الثمانية الذين يمثلون اليمن ، فلسطين ، سراليون ، هولندا ، الارجواي ، بلجيكا ، كولومبيا و جزر ميرشوس .



الجدير بالذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع اليمن (المدرسة الديمقراطية) منظمة غير حكومية مستقلة تطور برامجها وأنشطتها بناءً على حاجات و أولويات الأطفال اليمنيين والمجتمع اليمني وتسعى للدفاع عن الأطفال وحماية حقوقهم استناداً إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .



وتأسس الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في جنيف عام 1979م وتتمتع الحركة بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، ومنظمات اليونيسف ، اليونيسكو ، العمل الدولية والمجلس الأوروبي ولها 37 فرعاً حول العالم.

سبأ [26/أبريل/2017]سبأ