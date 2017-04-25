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مدير أمن محافظة إب يؤكد ضبط عدد من المتهمين في جرائم مختلفة بالمحافظة
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مدير أمن محافظة إب يؤكد ضبط عدد من المتهمين في جرائم مختلفة بالمحافظة
[26/أبريل/2017] إب – سبأ:


أكد مدير أمن محافظة إب العميد محمد عبدالجليل الشامي ضبط عدد من المتهمين في جرائم مختلفة وقعت بالمحافظة خلال الفترة الماضية .

وأوضح مدير أمن إب في مؤتمر صحفي أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنت خلال الأيام الماضية من ضبط عدد من المتهمين في قضايا السطو المسلح ، منوهاً إلى أنه يجري استكمال الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة و متابعة بقية الفارين وضبط كل من يثبت علاقته وضلوعه في ارتكاب تلك الجرائم.

وتطرق إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية بمساندة اللجان الشعبية وآخرها جريمة مقتل حمزة عامر الفقيه من قبل مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية في جولة العدين يوم الخميس الماضي حيث تم ضبط المتهم الرئيس وشريكه في ارتكاب الجريمة .

واستعرض العميد الشامي نتائج التحقيقات في جريمة مقتل عبدالملك اليفرسي من قبل مسلحين على متن دراجة نارية قبل عدة أيام حيث تبين أن دوافع استهداف المجني عليه إرهابية وتم ضبط عدد من المشتبه بهم ، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن تواصل التحقيقات للوصول إلى الجناة الرئيسيين وتقديمهم للعدالة .

ونوّه مدير أمن إب إلى أن عودة استخدام الدراجات النارية في ارتكاب الجرائم دفعت اللجنة الأمنية بالمحافظة إلى اتخاذ قرار حظر تجوال الدراجات النارية بعاصمة المحافظة من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً.

وحول ما حدث بالقرب من قسم شرطة المنطقة الشرقية لمدينة إب القديمة عقب إصابة امرأة لفت الشامي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وحجز المتهم في الواقعة وإحالته للتحقيق.

وأشار إلى الإجراءات الوقائية والرادعة التي تم اتخاذها فيما يخص المظاهر المسلحة في المدينة وإطلاق النار في الأعراس والمناسبات والسطو على الأراضي وغيرها من الأعمال الخارجة عن النظام والقانون المقلقة للسكينة العامة بالمحافظة ، منوهاً إلى أن هذه القضايا تتطلب تكاتف جهود الجميع للحد منها والقضاء عليها .

وفيما يتعلق بقضية التفجير الإرهابي الذي وقع أواخر عام 2014م في المركز الثقافي وكذا قضايا الاغتيالات التي شهدتها المدينة خلال العام نفسه قال العميد الشامي : " سبق وأن أعلنا عن ضبط عدد من المتهمين في جريمة المركز الثقافي الإرهابية وإحالتهم للنيابة العامة والمحكمة الجزائية المتخصصة ، والشيء ذاته تم اتخاذه فيما يخص المتهمين الذين تم ضبطهم في جرائم الاغتيالات التي حدثت في ذلك الوقت ".

كما أكد مدير أمن إب العميد محمد الشامي أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية لن تألوا جهداً في القيام بواجبها ومسئوليتها في تثبيت الأمن ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها رغم الصعوبات التي فرضها العدوان الغاشم والحصار الجائر .

سبأ
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