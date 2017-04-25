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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 11:50:26ص
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الاحتلال الاسرائيلي يقضي بسجن فتاة مقدسية 10 أعوام
[26/أبريل/2017] رام الله – سبأ :


حكمت المحكمة المركزية للاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس صباح اليوم الأربعاء، على الفتاة المقدسية ملك سلمان (17 عاما)، بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات بعد إدانتها بتهمة محاولة قتل وحيازة سكين.

وأوضح محامي الأسيرة رمزي كتيلات في بيان له، أن المحكمة المركزية للاحتلال حكمت على موكلته بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، وبدوره سيقدم استئنافا على الحكم للمحكمة الإسرائيلية العليا.

وقال “ان الحكم 10 سنوات على فتاة لم تتجاوز مرحلة الطفولة هو قاس ومجحف ومخالف للقوانين الدولية”.

من جانبها، أوضحت والدة الأسيرة فاتنة سلمان في بيان لها، أن ابنتها اعتقلت بتاريخ 9-2-2016 من منطقة باب العمود بالقدس، وبعد عدة جلسات اتهمت بمحاولة قتل وحيازة سكين، مضيفة “أنه صدر اليوم هذا الحكم القاسي عليها وتلقته ملك بابتسامة وهي رافعة رأسها”.

وأضافت فاتنة إن الأحكام على المقدسيين مضاعفة بحجة حمل الهوية الاسرائيلية، وأن هذه ضريبة وجودهم بالقدس، آمله أن يتم الافراج عن ملك وجميع الأسيرات والأسرى في صفقة تبادل قادمة.

سبأ
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