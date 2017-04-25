محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة مكافحة السرطان بتعز تؤكد نهب حافلتها أثناء أداء عملها الإنساني تعز - سبأ:



أكدت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة تعز أن مسلحين مجهولين أقدموا تحت تهديد السلاح على نهب حافلتها "الوحيدة " أثناء تأدية عملها الإنساني في منطقة الضبوعة بمدينة تعز .



وقالت المؤسسة في بلاغ تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه " إن ستة مسلحين ملثمين على متن دراجاتهم النارية اعترضوا تحت تهديد السلاح سائق حافلة المؤسسة وهي في طريقها لإحضار الكادر الطبي الإداري النسائي الخاص بالفترة الثانية بجوار نادي الرشيد في منطقة الضبوعة وقاموا بإنزاله ثم لاذوا بالفرار على متن الحافلة التي تحمل رقم 98728/1 من نوع هايس تويوتا تحمل شعار المؤسسة ". .



واستنكرت المؤسسة هذا الفعل الشنيع , وأهابت بالجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة القيام باللازم تجاه هذه التصرفات التي تؤثر مباشرةً على مرضى السرطان في المحافظة الذين يزيد عددهم عن ستة آلاف مريض .



ودعت المؤسسة السلطة المحلية واللجنة الأمنية وإدارة أمن المحافظة إلى القيام بواجبها لإعادة الحافلة التي تستخدم في توصيل الكادر الطبي الفني النسائي وأغراض أخرى تتعلق بشراء ونقل احتياجات المرضى من أدوية ومستلزمات طبية .



وأكدت المؤسسة أنها تقدم خدماتها بصورة إنسانية بحتة ، داعية إلى دعم المؤسسة لضمان استمرار تشغيل مركز الأمل لعلاج الأورام ، وتقديم الخدمات الصحية والتخفيف من معاناة مرضى السرطان بالمحافظة الذين يواجهون ظروفاً قاسية .

سبأ [26/أبريل/2017]سبأ