Ciblage des rassemblements de l'ennemi saoudien



JIZAN, 27 Avril (SABA) – Les unités de l'armée et des comités populaires ont ciblé des rassemblements de l'ennemi à Jizan et à Najran.





Une source militaire a confirmé à SABA, le ciblage et la brulure des magasins d'armes de l'ennemi dans la zone d'Al-Tiwal à Jizan.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des fortifications de soldats saoudiens dans le site d'Al-Dhaba'a.



AM



[26/أبريل/2017]SABA