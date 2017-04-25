ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 11:50:26ص
مصرع عشرة مرتزقة في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب
لقي عشرة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في عمليات قنص وقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية.
انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية...
ضربة ثلاثية للريال في مواجهة ديبورتيفو
يدخل ريال مدريد الجريح بعد هزيمة الكلاسيكو مباراته اليوم في الدوري الإسباني ضد ديبورتيفو لاكورونا منقوصًا من عنصرين أساسيين في خط الدفاع وآخر في الجناح.
آخر الأخبار:
الاحتلال الاسرائيلي يقضي بسجن فتاة مقدسية 10 أعوام
مؤسسة مكافحة السرطان بتعز تؤكد نهب حافلتها أثناء أداء عملها الإنساني
ناسا تطلق بالونًا عملاقًا لجمع بيانات في الفضاء القريب
الصين تطلق أول حاملة طائرات محلية الصنع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
ناسا تطلق بالونًا عملاقًا لجمع بيانات في الفضاء القريب
[26/أبريل/2017] ولنجتون – سبأ :


أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في نيوزيلندا أمس بالونًا عملاقًا لجمع بيانات في الفضاء القريب ليستهل رحلة من المخطط أن تستمر 100 يوم.

وصممت ناسا البالون لرصد الجسيمات الكونية عالية الطاقة القادمة من خارج المجرة لدى اختراقها الغلاف الجوي للأرض. ومن المتوقع أن يدور حول الكوكب مرتين أو ثلاث.

وقالت الأستاذة بجامعة شيكاجو والباحثة الرئيسية في المشروع أنجيلا أولينتو في بيان “أصل هذه الجسيمات يلفه غموض شديد نود كشف النقاب عنه. هل تأتي من ثقوب سوداء ضخمة عند مركز المجرات، أم من نجوم صغيرة سريعة الدوران، أم من مكان آخر؟”.

وأضافت أن عمليات الرصد التي سيقوم بها المنطاد ليست سوى مجرد بداية لجهود طويلة الأمد ستشمل لاحقًا مهمة فضائية تعمل ناسا حاليًا على وضع الخطوط العريضة لها.

وسيجمع المنطاد البيانات من ارتفاع 34 كيلومترًا فوق الأرض.

سبأ
  المزيد من (ثقافة)
السلطات التونسية تضبط 22 ألف قطعة أثرية بعد الثورة قبل تهريبها
عاصمة مدغشقر تحتضن مهرجان (لقاءات الفيلم القصير) في نسخته الـ12
فوز رواية (جهاد ناعم) بجائزة الكومار الذهبي في تونس
إلتحام مركبة الشحن الفضائية الصينية (تيانتشو-1) بالمختبر (تيانغقونغ-2)
دراسة: شرب الحليب يساعد في القضاء على جرثومة المعدة
علماء أمريكيون يكتشفون كوكبا قابلا للحياة
بدء فعاليات مهرجان (سينما الحدود) في موريتانيا
مهرجان وهران للفيلم العربي يكرم أسماء أربعة مبدعين راحلين
تعرض مخ الإنسان لكهرباء غير ضارة قد تجعله أكثر صدقا
اكتشاف معبد يعود لـ 3 آلاف سنة قبل الميلاد جنوبي العراق
العدوان السعودي على اليمن
وزير النقل يؤكد تعرض ميناء الحديدة لحصار بحري خانق من قبل العدوان السعودي
[25/أبريل/2017]
مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وميدي
[25/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[25/أبريل/2017]
موسكو : أهم ما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي لليمن هو إيقاف الحرب ورفع الحصار
[25/أبريل/2017]
تدمير آلية عسكرية للغزاة في مفرق موزع بتعز
[25/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by