عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تطلق أول حاملة طائرات محلية الصنع





أعلنت الصين عن إطلاقها اليوم حاملة طائرات ثانية في حوض بناء السفن في مدينة /داليان/ بمقاطعة /لياونينغ/، شمال شرقي البلاد .



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة /شينخوا/ أنه تم نقل الحاملة الجديدة، التي تعد الأولى من صنع الصين، من الحوض الجاف إلى المياه خلال حفل إطلاق بدأ في حوض بناء السفن في /داليان/ التابع لشركة صناعة بناء السفن الصينية .



وحاملة الطائرات هذه هي الثانية من نوعها للصين، بعد حاملة الطائرات "لياونينغ" التي كانت من صنع الاتحاد السوفيتي ودخلت الخدمة في القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في عام 2012 .

سبأ [26/أبريل/2017] بكين – سبأ :سبأ