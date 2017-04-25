رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضربة ثلاثية للريال في مواجهة ديبورتيفو







يدخل ريال مدريد الجريح بعد هزيمة الكلاسيكو مباراته اليوم في الدوري الإسباني ضد ديبورتيفو لاكورونا منقوصًا من عنصرين أساسيين في خط الدفاع وآخر في الجناح.



وسيغيب عن الفريق الملكي في هذه المباراة قائد الفريق وقلب الدفاع سيرجيو راموس الذي تعرض لبطاقة حمراء في مواجهة برشلونة بعد تدخله ضد ليونيل ميسي في الدقيقة 73.



ويأتي غياب راموس في وقت يعاني الفريق الملكي في غيابات كبيرة في خط الدفاع، إذ يفتقد البرتغالي بيبي الذي أصيب في القفص الصدري في مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وغاب منذ ذلك الوقت عن الملاعب.



وغاب المدافع الفرنسي رافاييل فاران عن عدة مواجهات للفريق الملكي بسبب الإصابة، ورفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التعليق على مشاركة فاران بدلًا من راموس في مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة، وقال سترون ذلك في المباراة، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.



كما أن الإصابة ستبعد الجناح الويلزي غاريث بيل، حيث خرج بعد نصف ساعة من مواجهة الكلاسيكو وهو الذي كان عائدًا أصلًا من الإصابة.



وأصدر الريال بيانًا قال فيه "إن بيل يعاني من تمزق من الدرجة الثانية في ربلة الساق اليسرى دون تحديد المدة التي قد يغيبها لاعب منتخب ويلز عن المباريات".



وقالت وسائل إعلام محلية إنه قد يبتعد لثلاثة أسابيع ليغيب عن مباريات أمام ديبورتيفو وفالنسيا وغرناطة وإشبيلية، إضافة إلى مباراتي الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام أتليتيكو مدريد.



وفاز بيل بلقبين لدوري الأبطال مع ريال مدريد منذ انتقاله في صفقة قياسية عالمية من توتنهام في 2013، لكن موسمه الرابع في إسبانيا ضربته الإصابات.



وأجبرته إصابة في الكاحل الأيمن على الغياب أكثر من شهرين في نوفمبر، كما خرج مصابًا في ربلة الساق اليمنى خلال مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ.



وتعرض زيدان لانتقادات شديدة في وسائل إعلام إسبانية لدفعه بغاريث بيل أمام برشلونة بعد 11 يومًا من إصابته.



ودافع زيدان في مؤتمر صحفي عن قراره بالقول "إن بيل تدرب بشكل طبيعي ثلاث مرات قبل المباراة دون أن يعاني من أي مشكلة ومثل هذه الأشياء لا يمكن تجنبها".



وتابع "إنها اصابة بسيطة ونتمنى عودته في أسرع وقت".

سبأ [26/أبريل/2017] مدريد – سبأ :سبأ