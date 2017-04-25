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مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية
[26/أبريل/2017] نيويورك – سبأ :


يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية الى أن مشروع القرار يضغط على جبهة البوليساريو لكي تسحب فورًا مقاتليها من منطقة عازلة بعد انسحاب القوات المغربية في فبراير والتي تطالب بمنطقة الكركرات الواقعة على الحدود مع موريتانيا.

وقد وزعت الولايات المتحدة نص مشروع القرار يوم الإثنين الماضي على الأعضاء الـ15 في المجلس بعد التشاور مع فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والذي يمدد أيضا لسنة واحدة ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هناك.

وكان المغرب قد انسحب من المنطقة بضع مئات من الأمتار في نهاية شهر فبراير الماضي بطلب من الامم المتحدة لنزع فتيل التوتر مع البوليساريو.

سبأ
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