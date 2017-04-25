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  رياضة
لجنة العقوبات في الاتحاد الاسباني لكرة القدم توقف مدافع ريال مدريد راموس مباراة واحدة
[26/أبريل/2017] مدريد – سبأ :


أوقفت لجنة العقوبات في الاتحاد الاسباني لكرة القدم الليلة الماضية سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد لكرة القدم مباراة واحدة بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الكلاسيكو الأحد الماضي أمام برشلونة.

ووفقًا لإذاعة/ كادينا كوبي/ فإن لجنة المسابقات أوقفت قائد ريال مدريد بعد تدخل قوي على الأرجنتيني ليو ميسي.

وكان ريال مدريد قدم استئنافًا على البطاقة الحمراء التي تحصل عليها راموس وحاول أن يتم إلغاء الطرد مستخدمًا شريط فيديو يظهر أن المدافع لم يلمس قدم النجم الأرجنتيني وأن البطاقة الحمراء كان مبالغ فيها من طرف الحكم.

وحسب الإذاعة الإسبانية فمن المحتمل أن يلجأ ريال مدريد إلى لجنة الاستئناف بعد رفض لجنة المسابقات إلغاء الطرد وذلك في محاولة لمشاركته أمام ديبورتيفو لاكورونيا اليوم .

ومن جهة أخرى فإن لجنة المسابقات لم تقم بتحليل إشارة راموس لبيكيه بعد طرده، حيث كان روبرت فيرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة قد طالب بأن يعاقب قائد ريال مدريد كما كان الحال مع البرازيلي نيمار والذي صفق للحكم بعد طرده أمام مالاجا.

سبأ
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