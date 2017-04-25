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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 11:50:26ص
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  اقتصاد
البنك المركزي التونسي يرفع سعر الفائدة الرئيسية
[26/أبريل/2017] تونس – سبأ :


قرر البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بهدف تقوية الدينار وتحسين نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية.

وذكر الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي في بيان له أن مجلس إدارة البنك اجتمع واتخذ مجموعة من القرارات تستهدف دعم الدينار التونسي الذي يشهد هبوطا حادا منذ أسبوع، مشيراً إلى أن الرفع في نسبة الفائدة من شأنه أن يقوي الدينار ويحسن نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية ويجعل العملة التونسية أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار والادخار .

وأضاف أن البنك اتخذ مجموعة من القرارات الأخرى من بينها تقوية التدخل في سوق الصرف لدعم الدينار، موضحاً أن التدخل بلغ حوالي 100 مليون دولار.. مشيرا إلى أن البنك قام بالاتصال مع البنوك التونسية والاتفاق على طريقة يتم من خلالها تسهيل بيع وشراء العملة قدر الامكان على حد تعبيره .

وبين محافظ البنك أن الاقتصاد التونسي يواجه الارتفاع في عجز الميزانية من جهة وعجز الميزان التجاري من جهة أخرى، مؤكداً على حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد الواردات التي تعتبر السبب الرئيسي في العجز التجاري .

سبأ
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