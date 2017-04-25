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الولايات المتحدة تنشر معدات منظومة الدفاع الصاروخي ''ثاد'' في كوريا الجنوبية
[26/أبريل/2017] سول – سبأ:


قامت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية اليوم بنشر بطارية منظومة الدفاع الصاروخي المتطور (ثاد) في ملعب غولف في بلدة /سونغجو/، جنوب شرقي العاصمة سول .

وبدأت عملية نقل الأجزاء الرئيسية منها ست منصات للإطلاق، ورادار وصواريخ مضادة منذ منتصف الليلة الماضية .

وأثناء نقل هذه الأجزاء، منعت الشرطة دخول سكان البلدة المحتجين على نشر المنظومة، حيث تمركز حوالي 200 شخص أمام قاعة السكان في حي /سوسونغ/ الواقع في مدخل ملعب الغولف.. ونشرت الشرطة ثمانية آلاف من منسوبيها لإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الملعب .

وقامت القوات الأمريكية بنقل جميع أجزاء بطارية منظومة (ثاد) التي كانت قد احتفظت بها في بوسان وتشيلغوك .

يشار إلى أن وحدة بطارية (ثاد) تتكون من ست منصات للإطلاق وصواريخ مضادة ومولدات الطاقة والمبردات .

وقد تم نقل هذه الأجزاء الرئيسية إلى موقع مخصص لنشر (ثاد) داخل ملعب الغولف الذي تبلغ مساحته حوالي 300 ألف متر مربع ومنحته كوريا الجنوبية للقوات الأمريكية، طبقا لاتفاقية وضعية القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية (SOFA) .

ويدير المنظومة، لواء المدفعيات الـ35 التابع للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية .

سبأ
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