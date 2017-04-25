ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 11:50:26ص
مصرع عشرة مرتزقة في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب
لقي عشرة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في عمليات قنص وقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية.
انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية...
ضربة ثلاثية للريال في مواجهة ديبورتيفو
يدخل ريال مدريد الجريح بعد هزيمة الكلاسيكو مباراته اليوم في الدوري الإسباني ضد ديبورتيفو لاكورونا منقوصًا من عنصرين أساسيين في خط الدفاع وآخر في الجناح.
آخر الأخبار:
الاحتلال الاسرائيلي يقضي بسجن فتاة مقدسية 10 أعوام
مؤسسة مكافحة السرطان بتعز تؤكد نهب حافلتها أثناء أداء عملها الإنساني
ناسا تطلق بالونًا عملاقًا لجمع بيانات في الفضاء القريب
الصين تطلق أول حاملة طائرات محلية الصنع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصرع عشرة مرتزقة في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب
[26/أبريل/2017] مأرب - سبأ:


لقي عشرة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في عمليات قنص وقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وحدة القناصة في الجيش واللجان قنصت ثلاثة مرتزقة في تبة المطار وثلاثة آخرين شرقي جبل هيلان بمديرية صرواح.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان في جبل بحرة أسفرت عن سقوط أربعة قتلى في صفوفهم ، كما دكت مواقع للمرتزقة في تبة المطار محققة إصابات مباشرة وأحرقت رشاش عيار 50.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مؤسسة مكافحة السرطان بتعز تؤكد نهب حافلتها أثناء أداء عملها الإنساني
استهداف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان واستهداف تجمعات لهم في تعز
مؤسسة المياه بالحديدة تحذر من توقف ضخ المياه في ظل عدم توفر المشتقات النفطية
ندوة بصنعاء بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي
وزير النقل يؤكد تعرض ميناء الحديدة لحصار بحري خانق من قبل العدوان السعودي
مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وميدي
طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع خطة الإيرادات وحتمية النفقات تواصل اجتماعاتها (مكتمل)
رئيس المجلس السياسي الأعلى يدعو المواطنين إلى أداء صلاة الإستسقاء الجمعة القادمة (مصحح)
العدوان السعودي على اليمن
وزير النقل يؤكد تعرض ميناء الحديدة لحصار بحري خانق من قبل العدوان السعودي
[25/أبريل/2017]
مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وميدي
[25/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[25/أبريل/2017]
موسكو : أهم ما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي لليمن هو إيقاف الحرب ورفع الحصار
[25/أبريل/2017]
تدمير آلية عسكرية للغزاة في مفرق موزع بتعز
[25/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by