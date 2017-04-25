محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عشرة مرتزقة في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب





لقي عشرة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في عمليات قنص وقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وحدة القناصة في الجيش واللجان قنصت ثلاثة مرتزقة في تبة المطار وثلاثة آخرين شرقي جبل هيلان بمديرية صرواح.



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان في جبل بحرة أسفرت عن سقوط أربعة قتلى في صفوفهم ، كما دكت مواقع للمرتزقة في تبة المطار محققة إصابات مباشرة وأحرقت رشاش عيار 50.

سبأ [26/أبريل/2017] مأرب - سبأ:سبأ