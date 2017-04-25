ضربة ثلاثية للريال في مواجهة ديبورتيفو يدخل ريال مدريد الجريح بعد هزيمة الكلاسيكو مباراته اليوم في الدوري الإسباني ضد ديبورتيفو لاكورونا منقوصًا من عنصرين أساسيين في خط الدفاع وآخر في الجناح.