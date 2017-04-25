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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 11:50:26ص
مصرع عشرة مرتزقة في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب
لقي عشرة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في عمليات قنص وقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية.
انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية...
ضربة ثلاثية للريال في مواجهة ديبورتيفو
يدخل ريال مدريد الجريح بعد هزيمة الكلاسيكو مباراته اليوم في الدوري الإسباني ضد ديبورتيفو لاكورونا منقوصًا من عنصرين أساسيين في خط الدفاع وآخر في الجناح.
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العدوان السعودي على اليمن
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Publication de décret républicain N° 25
[26/أبريل/2017]
SANA'A, 26 Avril (SABA)- Il a été publié le décret républicain N ° (26) pour l'année 2017, stipulant de nommer le colonel, Nasir Al-Mohammadi, comme Commandant de la Garde frontière.
AM
SABA
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