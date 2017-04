Meurtre de trois soldats saoudiens



JIZAN, 26 Avril (SABA)- Les unités de l'armée et des comités populaires ont tué trois soldats saoudiens et bombardé un certain nombre des sites l'ennemi à Jizan et à Asir.



Une source militaire a indiqué à SABA que les unités de tireurs d'élite de l'armée et des comités populaires ont tué deux soldats dans le site Al-Dafinah, et un autre soldat près d'Al-Ghawiah.



La source a souligné que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a pilonné des rassemblements de l'ennemi saoudien dans le site Alkhcl, Tabat Rahah, Moustahdadh Almazab et des rassemblements de bulldozers et de véhicules de l'ennemi derrière le centre du gouvernement au sud du village d'Al-Qafl, ce qui a conduit à la mort et à la blessures d'un certain nombre de soldats saoudiens.

26/أبريل/2017