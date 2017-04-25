مؤسسة المياه بالحديدة تحذر من توقف ضخ المياه في ظل عدم توفر المشتقات النفطية الحديدة - سبأ :



ناشدت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة قيادة المحافظة بالتدخل لتوفير المشتقات النفطية بما يمكنها من تشغيل محطات ضخ المياه وإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين.



وأشارت المؤسسة في مذكرة عاجلة لمحافظ الحديدة إلى أنه سبق وأن طالبت المؤسسة البنك المركزي وفرع البنك بالمحافظة بشان شراء مادة الديزل من رصيد المؤسسة للإستمرار في ضخ المياه ورفع مخلفات الصرف الصحي بمدينة الحديدة.



وقالت المذكرة " إنه لم يتم الصرف في ظل عجزها عن شراء الديزل نظراً لما تمر به بلادنا من عدوان غاشم ساهم في انخفاض الإيرادات وعدم تمكنها من تشغيل محطات الضخ ورفع مخلفات الصرف الصحي ".



وحذرت المؤسسة من توقف ضخ المياه ومضخات الصرف الصحي بمدينة الحديدة .. مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية وخاصة مع فصل الصيف.



وطالبت المؤسسة بسرعة التوجيه بالصرف من رصيد المؤسسة لتتمكن من إستمرار تقديم الخدمة وعدم حرمان المحافظة من خدمات المياه والصرف الصحي كونها تعتبر من الخدمات التي لا يمكن الإستغناء عنها.

سبـأ [25/أبريل/2017]سبـأ