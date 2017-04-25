[25/أبريل/2017]
جيزان - سبأ :
لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وأصيب أخرين اليوم في عمليات نوعية متفرقة لوحدات الجيش واللجان الشعبية بجيزان .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جنديين سعوديين الأول قرب الغاوية والآخر في موقع الكرس .
وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت موقعي الشبكة والمدبرات ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ونشوب حريق في المدبرات جراء القصف .
ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي محققاً إصابات مباشرة .
سبـأ