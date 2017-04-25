قرار جمهوري بتعيين قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2017م بتعيين العميد يوسف حسن إسماعيل المداني قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة ويرقى إلى رتبة لواء. الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين. انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية... إيجلز وجودة فوود إلى نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات تأهل فريقا شركتي إيجلز وجودة فوود إلى المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات بصنعاء التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا وزعت لثلاث مجموعات في الدور الأول.