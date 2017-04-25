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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 09:13:33م
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رئيس المجلس السياسي الأعلى يدعو المواطنين إلى أداء صلاة الإستسقاء الجمعة القادمة (مصحح)
[25/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:

عا الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى كافة المواطنين في عموم محافظات الجمهورية إلى أداء صلاة الإستسقاء بعد صلاة الجمعة القادمة.

وجاء في بيان الدعوة :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل" (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) صدق الله العظيم.

والصلاة والسلام على رسول الرحمة .. وبعد حمد الله تعالى حق حمده فإننا ندعو المواطنين جميعا في عموم الجمهورية إلى الرجوع إلى الله تعالى والإقلاع عن الذنب والتوبة الصادقة وطلب المغفرة وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بقلوب مخلصة ونوايا صادقة وضراعة كاملة في جميع الجوامع والمساجد في عموم اليمن لأداء صلاة الإستسقاء بعد صلاة الجمعة القادمة 28 أبريل 2017م.

وأن يبتهلوا إلى الله تعالى أن يمن على اليمن بأكمله في جميع بقاعه بالغيث الهنيء المدرار النافع غير الضار، وأن يرحم المشائخ الركع، والأطفال الرضع، والبهائم الرتع، وأن يتولى الجميع بعفوه ومغفرته ورحمته، وأن يصلح الثمار ويسقي الجميع غيثا هنيئا مريئا غدقا نافعا إنه أهل الرحمة والمغفرة وهو على كل شيء قدير.

سبـأ
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