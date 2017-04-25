رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إيجلز وجودة فوود إلى نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات صنعاء - سبأ :



تأهل فريقا شركتي إيجلز وجودة فوود إلى المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات بصنعاء التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا وزعت لثلاث مجموعات في الدور الأول.



جاء تأهل الفريقان عقب فوزهما في مباراتي الدور نصف النهائي اللتان أقيمتا اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء، حيث تغلب فريق إيجلز على فريق شركة جمعان بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها كل من، زكري الزكري وفارس الحربي ووسيم اليمني.



فيما اكتسح فريق جودة فوود شباك فريق الغراسي تيليكوم بأربعة أهداف دون رد سجلها كل من، أحمد الشهابي، أحمد الحساني، حمزة الشيخ، وبشير الآنسي.



بذلك يتواجه فريقا إيجلز وجودة فوود في المباراة النهائية للبطولة الاثنين القادم لتحديد البطل ووصيفه، فيما يتقابل فريقا شركتي جمعان والغراسي تيليكوم في اليوم ذاتها لتحديد المركزين الثالث والرابع.



وكانت اللجنة المنظمة للبطولة اتخذت عدد من القرارات قبيل الدور نصف النهائي، حيث أقرت رفض احتجاج فريق إم تي إن على فريق إيجلز استناداً لإفادة فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة بأن اللاعب المحتج عليه باسم الوتر لا يوجد لديه اسم في كشوفات فرع الاتحاد أي أنه لم يلعب مع أي نادي في الدوري العام وفقاً لمذكرة الاحتجاج.



كما أقرت اللجنة المنظمة توجيه إنذار نهائي لمسؤول فريق الإعلام الرياضي المرئي صالح الرقي وللاعب محمد الشومي بحسب تقرير حكم مباراة فريقهم مع فريق جودة فوود في الدور ربع النهائي وذلك بسبب اعتراضهما على حكم المباراة، بالإضافة إلى توجيه إنذار نهائي للاعب فريق إيجلز ماجد مجيديع بسبب تلفظه على حكم مباراة فريقه مع إم تي إن في ربع النهائي.

سبـأ [25/أبريل/2017]سبـأ