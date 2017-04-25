محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب الأوقاف بإب يحيي ذكرى الإسراء والمعراج إب - سبأ :



أحيا مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم بإقامة محاضرات وندوات في عدد من المساجد بمركز المحافظة والمديريات.



وفي الندوة التي نظمها مكتب الأوقاف بجامعة النور بمدينة إب أكد أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ المكانة العظيمة لمناسبة الإسراء والمعراج في تأريخ الإسلام ومسيرته الظافرة.



فيما تناول مدير المساجد بمكتب الأوقاف بالمحافظة الشيخ حبيب الحبيشي ما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم من أحداث وما تتعرض له من أخطار جراء المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد الإسلام والمسلمين.



وأشار إلى أن ما يتعرض له الوطن من عدوان سافر وحصار جائر، يستدعي تضافر الجهود للدفاع عن الوطن وسيادته وإستقلاله بإعتبار ذلك فرض عين على كل مسلم ومسلمة.



ودعا الشيخ الحبيشي إلى ضرورة توحيد الكلمة ورصف الصفوف وإتباع هدي القرآن الكريم ومنهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والعمل على مواجهة الأعداء والتصدي لمخططاته الإجرامية .. لافتا إلى إلى المعاني والدلالات العظيمة لذكرى الإسراء والمعراج.



من جانبه دعا خطيب جامع عمر بن عبد العزيز الشيخ أمين الأسد إلى تكريس قيم التسامح والإخاء بين أبناء الأمة ولم شملها ونبذ كافة أشكال العنف والتخريب وانتهاج مبدأ الوسيطة والاعتدال في الأقوال والأعمال .



في حين تناول الداعية محي الدين شجاع الدين الدروس والعبر المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وحاجة الأمة الإسلامية للتذكير بعظمة الدين وسماحته ومعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام والإستفادة من سيرته وأخلاقه الكريمة.



بدوره أكد الشيخ بشير الحبيشي أهمية التأسي بأخلاق وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون نور يضيء لحياة المسلمين وهدايتهم إلى سواء السبيل.

سبـأ [25/أبريل/2017]سبـأ