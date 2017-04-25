محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع حكومي يناقش آلية إعادة تشغيل كهرباء محافظة الحديدة ( مصحح )



عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية أكرم عبد الله عطية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبد الله مقبولي.





ناقش الاجتماع الذي حضره وزير المالية الدكتور صالح شعبان، ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي ومحافظ محافظة الحديدة حسن أحمد الهيج آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة الاحتياجات الضرورية من المشاريع في محافظة الحديدة، والتي منها إعادة تشغيل كهرباء الحديدة.



وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية أن الاهتمام بكهرباء الحديدة يأتي بناءً على توجيهات المجلس السياسي وجهود حكومة الإنقاذ الوطني للتخفيف من معاناة أبناء الحديدة، وما تعانيه المحافظة من ضغوط عسكرية وأمنية في الساحل الغربي لليمن.



من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى ضرورة إعادة تشغيل محطتي رأس كتيب والحالي والكورنيش والإسراع في عملية الصيانة والتشغيل، وكذا تحسين إجراءات استيفاء مديونية الكهرباء لدى العديد من الجهات والتي بلغت نحو 17 مليار ريال، منها أكثر من 7 مليارات لدى القطاع التجاري والقطاع الخاص.



ولفت إلى أهمية تحصيل المديونية من كبار مستهلكي الكهرباء كالمصانع والمحلات والمؤسسات التجارية على غرار ما تطبقه المؤسسة العامة للكهرباء حالياً في أمانة العاصمة باستخدام عدادات الدفع المسبق.



فيما استعرض محافظ الحديدة اللواء حسن أحمد الهيج ألية تتضمن تشكيل مجلس إدارة للصندوق المخصص بتحصيل الـ5 ريالات على كل طرد و5 ريالات على كل لتر من المشتقات النفطية الواصلة عبر مينائي الحديدة والصليف، وكذلك تعيين مديراً تنفيذياً للصندوق بالتنسيق مع مكتب المالية بالمحافظة.



هذا وكان الاجتماع قد أقر تشكيل صندوق يخصص لدعم كهرباء الحديدة خاص بهذه المرحلة وبصورة استثنائية مؤقتة، على أن تتولى الادارة الجمركية بمينائي الحديدة والصليف عملية تحصيل الرسوم المحددة في قرار مجلس الوزراء بالتزامن مع تحصيل الرسوم الجمركية على كل البضائع والمشتقات النفطية، في حين تتولى شركة النفط توريد مادة المازوت المخصصة لتشغيل محطة راس كثيب وكذا الديزل المخصص لتشغيل محطة الحالي والكرنيش وفق الاجراءات المتبعة للشركة.

سبـأ [25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ :عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية أكرم عبد الله عطية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبد الله مقبولي.سبـأ