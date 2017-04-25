[25/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ :
ناقش لقاء بمحافظة الحديدة ضم وكيل المحافظة علي أحمد قشر وعضو اللجنة السياسية الإستشارية للمجلس السياسي الأعلى يحيى السياغي الإجراءات الخاصة بمشروع مقبرة جثث مجهولي الهوية.
وأقر الإجتماع بحضور مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية العميد جمال فضل النصري ومدير مكتب الأوقاف بالمحافظة محمد مقبولي، التواصل مع النائب العام لإشراك مختص من المحكمة الجزائية المتخصصة ضمن اللجنة المحددة لتحديد وإنشاء موقع المقبرة الخاصة بالجثث مجهولة الهوية.
وأكد الإجتماع أهمية حفظ جثت مجهولة الهوية من خلال توفير مقبرة خاصة وإفراغ ثلاجات المستشفيات وعمل التوثيق اللازم من خلال التصوير والمحاضر اللازمة واستخدام الأكياس الخاصة بالجثث والأرقام المرجعية.
وكلف الإجتماع مكتبي الأوقاف والصحة العامة لتحديد موقع لإنشاء المقبرة الخاصة بالجثث مجهولة الهوية وإبلاغ المستشفيات الخاصة بتوفير ثلاجات للموتى فيها بهدف المساعدة وتخفيف الإزدحام على ثلاجات المستشفيات الحكومية.
حضر اللقاء نائب مدير مكتب الصحة العامة الدكتور محمد قطقط وممثل مكتب النيابة العامة عبدالباري محمد غنام.
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