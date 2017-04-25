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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 07:12:27م
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  محلي
فعالية بمناسبة ذكرى الشهيد القائد وتكريم 74 معلما ومعلمة في بني بهلول والحصن
[25/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

نظمت منطقة بني بهلول بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم فعالية بمناسبة الذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي .

وفي الفعالية أشار وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان إلى دور الشهيد في استنهاض الأمة للإرتباط بالثقافة القرآنية .. لافتا إلى أهمية التمسك بهذه الثقافة التي إستطاع من خلالها الشعب اليمني الصمود في وجه العدوان لأكثر من عامين.

وأشاد بصمود المعلمين في مدارس بني بهلول وإستمرار العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية .. مبينا أن المعلم يقوم بدور المجاهد في الميدان ويقدم رسالة سامية في محاربة الجهل ونشر الوعي بالمجتمع .

فيما أشارت كلمتان عن معلمي وادي جناح ومشائخ بني بهلول إلى أهمية إستمرار العملية التعليمية مهما كانت التحديات .

تخلل الفعالية التي تم خلالها تكريم 59 معلما ومعلمة، قصائد وفقرات فنية لفرقة حسينيون.

إلى ذلك كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية الحصن بمحافظة صنعاء بالتعاون مع برنامج الشراكة العالمية 15 معلمة من معلمات مدارس المديرية.

وفي التكريم بحضور مدير التطوير التربوي عبدالملك الحضراني، ألقيت كلمات أشادت بدور معلمات الريف في تغطية العجز في الكادر التعليمي الذي تعاني منه المدارس .. معتبرة هذا ال تكريم أقل ما يمكن تقديمه للمعلمات وصمودهن في مواجهة العدوان.

سبـأ
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