عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة رام الله- سبأ:



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 15 مواطناً فلسطينياً من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق فجر اليوم في قرية "رمانة" غرب جنين بالضفة الغربية خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت القرية.



وأضافت إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان والمنازل والذي أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.



من جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال قرية عانين وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية المحيطة وبين المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.

سبـأ [25/أبريل/2017]سبـأ