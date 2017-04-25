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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 07:12:27م
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اجتماع للجنة الأمنية في محافظة حجة
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اجتماع للجنة الأمنية في محافظة حجة
[25/أبريل/2017]
حجة - سبأ :

 ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة حجة في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال الصوفي عدد من المواضيع المتعلقة بالأوضاع الأمنية في المحافظة .

وفي الاجتماع استعرض مدير أمن المحافظة العميد عبد السلام إسحاق الأوضاع الأمنية في مختلف مديريات المحافظة والإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في ظل اليقظة والحس الأمني العالي لكل افراد ومنتسبي الأجهزة الأمنية في المحافظة .

وأشار إلى التوجيهات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى و قيادة وزارة الداخلية بشأن تفعيل عدد من المناطق الأمنية لتعزيز عملية الأمن والإستقرار والإسهام في مواجهة الطابور الخامس إلى جانب خلق الجهوزية الكاملة لدعم جبهات العزة والشرف.. منوها بضرورة إيلاء الجانب الأمني المزيد من الاهتمام والرعاية التي ترفع من معنويات الجندي اليمني الذي أثبت إلى جانب أخوانه من أبطال الجيش واللجان الشعبية العديد من الانتصارات والملاحم البطولية .

فيما أكد وكيل أول المحافظة ضرورة الحفاظ على حالة الإستقرار والأمن التي تنعم بها المحافظة وتقديم الرؤى والمقترحات العملية لدعم الجانب الأمني وفق الإمكانات المتوفرة ... مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية في المحافظة كان لها الأثر الملموس في خلق حالة من الأمن والإستقرار والتصدي لعملاء الداخل فضلا عن ومواجهة الزحوفات المتكررة لقوى الشر المدعومة بأحدث الآليات العسكرية .

وأشار الصوفي إلى أن قيادة المحافظة حريصة على الارتقاء بالعمل الأمني والاهتمام بكل افراد ومنتسبي ورجال الأمن .. مثمنا ما تمكنت الأجهزة الأمنية في المحافظة من تحقيقه من الحد من وقوع الجرائم وضبط المجرمين والمطلوبين أمنيا .

حضر الاجتماع مساعد مدير الأمن قائد فرع النجدة العقيد عادل الخبجي و مساعد مدير الأمن قائد الأمن المركزي المقدم وليد الفقيه و مسئولي الأجهزة الأمنية

سبـأ
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