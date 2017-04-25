محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم الطالبات والمعلمات والمعلمين بمدرسة الشهيد محمد مطهر زيد بصنعاء صنعاء - سبأ :



نظمت مدرسة الشهيد محمد مطهر زيد بصنعاء اليوم حفل فني وخطابي بمناسبة تكريم أوائل الطالبات والمعلمين والمعلمات في المدرسة.



وفي الحفل التكريمي ألقيت عدد من الكلمات أشارت في مجملها إلى أهمية التكريم في شحذ همم الطلاب على الجد والمثابرة لنيل المراتب الأولى .



وأكدت ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاح العملية التعليمية باعتبارها ركيزة بناء الشعوب وتطويرها .. مشيدة بتميز الطلاب الأوائل رغم الظروف الاستثنائية الصعبة جراء استمرار العدوان على بلادنا.



من جانبها أشارت مديرة مدرسة الشهيد محمد مطهر زيد أروى التويتي إلى أن هذا الاحتفال لتكريم المعلمين والمعلمات والطالبات هذا العام يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.



وتطرقت إلى جهود إدارة المدرسة وكادرها والجهود المبذولة من اجل خلق جيل قادر على مواجهة المستقبل بسلاح التعليم النوعي الذي يواكب المستقبل ويحقق التطور للبلد .



تضمن الحفل فقرات فنية وأناشيد ومسرحيات متنوعة عبرت عن صمود شعبنا اليمني في مواجهة العدوان .

سبـأ [25/أبريل/2017]سبـأ