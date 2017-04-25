محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم الطالبات المتفوقات بمدرسة عائشة للبنات بمحافظة إب





نظمت مدرسة عائشة الأساسية الثانوية للبنات بمديرية الظهار بإب اليوم حفل تكريم للطالبات الأوائل بالمدرسة.



وفي التكريم أشار وكيل محافظة إب صادق حمزة إلى أهمية تكريم الطالبات المتفوقات بما يسهم في تشجيعهن وتحفيزهن على بذل المزيد من الجهود في سبيل التحصيل العلمي.



وحث الطالبات على الجد والمثابرة والتحصيل العلمي خلال المرحلة المقبلة وخاصة في الإمتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري.



وثمن الوكيل حمزة جهود الكادر التعليمي والإداري في إستمرار العملية التعليمية رغم التحديات والصعوبات التي يتعرض لها قطاع التعليم والوطن بصورة عامة جراء إستمرار العدوان والحصار.



فيما أكد مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي إدراك القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة للمخططات الإجرامية لتحالف العدوان بهدف إفشال العملية التعليمية .. منوها بصمود القطاع التربوي في إستمرار العملية التعليمية وإنجاح العام الدراسي الجاري.



تخلل حفل التكريم الذي تم خلاله تكريم 80 طالبة من أوائل المدرسة، فقرات فنية وأناشيد وقصائد شعرية وعمل مسرحي.

سبأ [25/أبريل/2017] إب 25- سبأ:سبأ