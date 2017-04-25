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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 07:12:27م
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اختتام دورة تدريبية بصنعاء في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات
[25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات وأهمية تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات والتي نظمتها الإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة والري .

هدفت الدورة التي شارك فيها أكثر من 40 متدرب ومتدربة من فئة الشباب في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، الى رفع وعي المشاركين في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم في مجال تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة للآفات للقيام بدورهم في إرشاد المزارعين وتعريفهم بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات في مكافحة الآفات .

وتضمنت الدورة التدريبية محاضرات علمية في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيق برنامج الإدارة المتكاملة للآفات والتعريف بالآفات النباتية وكذا أساسيات المكافحة والاستخدام الآمن للمبيدات، الى جانب التدريب في مجال الأثر المتبقي للمبيدات على المحاصيل الزراعية والمكافحة الحيوية للآفات النباتية .

وفي الاختتام أشار وزير الزراعة والري غازي احمد علي محسن الى أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات النوعية في هذا المجال كونها تستهدف رفع الوعي لدى المتدربين بمخاطر الاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات في مكافحة الآفات النباتية، وتوصي بضرورة إتباع الإرشادات بخصوص الممارسات الزراعية السليمة والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات إلى جانب الاستخدام الآمن لكافة الكيماويات الزراعية ومنها المبيدات لتلافي آثارها السلبية على الصحة العامة والبيئة .

وحث الوزير المتدربين الى تطبيق المعارف والإرشادات التي تلقوها خلال الدورة ونقلها الى المزارعين وإرشادهم وتوعيتهم بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات في مكافحة الآفات بما يخدم جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية والمساعدة في تحسين مستوى الدخل المعيشي للأسر الزراعية .

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق لخدمة الإنتاج الزراعي في البلاد وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المختلفة خاصة الحبوب الغذائية وتلبية احتياجات ومتطلبات الأمن الغذائي في البلاد.

وفي الاختتام الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري ووكيل قطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس عبدالواحد الحمدي ورئيس الاتحاد التعاوني محمد بشير ورئيس الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي الدكتور منصور العاقل استعرض مدير عام وقاية النباتات المهندس عبد الله السياني برامج ومحتويات الدورة التي استمرت ثلاثة أيام والتي تضمنت العديد من الأهداف أبرزها التعريف بالمبيدات وخطورتها على الصحة والبيئة المحيطة وكذا رفع وعي المشاركين ببدائل المبيدات الطبيعية والتعريف بالطرق الصحيحة والسليمة أثناء استعمال المبيدات والتعامل معها وتنمية مهارات المشاركين في مجال مكافحة الآفات وتطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات .

ولفت الى أن الدورة تضمنت جوانب نظرية وتطبيقية في مجال الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات النباتية والبدائل المناسبة للمبيدات في مكافحة الآفات والعمل على عدم استخدام المبيدات الإ في حالة الضرورة القصوى .

فيما ألقى فؤاد الحدايا كلمة عن المشاركين في الدورة أشار فيها الى أهمية الدورة التي تناولت أساسيات المكافحة الآمنة للآفات النباتية وآلية قياس الأثر المتبقي من المبيدات على المحاصيل الزراعية .. منوها بالمعارف العلمية التي تلقاها المتدربون خلال الدورة والتي تساعد المتدربين على القيام بدورهم في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وتوعيتهم في مجال المكافحة للآفات وعدم المكافحة باستخدام المبيدات إلا في حالة الضرورة القصوى وذلك تجنباً لآثارها السلبية على الصحة العامة وسلامة البيئة .

سبأ
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