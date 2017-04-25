اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن مضاعفة ميزانية المساعدات لليمن في ظل تدهور الأوضاع



وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أنها تعكف على تعزيز عملياتها ومضاعفة ميزانيتها المخصصة للبلد في هذه السنة لتصل إلى 90 مليون دولار حيث وتقدر نسبة من يحتاجون إلى شكل أو آخر من أشكال المساعدات الإنسانية بنحو 70 في المائة من السكان في اليمن.



وقد أُوفد فريق جراحي تابع للجنة الدولية إلى مدينة الحديدة الساحلية، ومن المقرر أن يصل فريق آخر إلى عدن. وتجري مضاعفة عدد العاملين الدوليين باللجنة الدولية في البلد، وزيادة عدد الموظفين المحليين بمقدار الثلث.



وقال مارديني: "إن الاحتياجات كثيرة والوقت قصير وشبح المجاعة يخيم على البلد والسبب الرئيسي في المعاناة هو النزاع الجاري حيث أنه يدمر البلد،فلم تعد نسبة مرافقه الطبية القادرة على العمل تتجاوز 45 في المائة ويُنتهك القانون الدولي الإنساني ومن يدفع الثمن هم المدنيون والهياكل المدنية."



وأضاف "من القضايا الرئيسية الأخرى التي يتعين التعامل معها شدةُ القيود المفروضة على استيراد السلع وحركة هذه السلع والأدوية داخل البلد فاليمن يعتمد على الواردات ومن الناس من يعانون ويلقون حتفهم لا بسبب القتال فحسب ولكن أيضاً بسبب الأمراض المزمنة وغير المزمنة ولا بد من تخفيف هذه القبضة المُحكمة فمن شأن ذلك أن يساعد كثيراً على التخفيف من معاناة الناس."

[25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ :أكد مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشؤون الشرق الأوسط، روبير مارديني أن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بسرعة، ولا بد من بذل جهود دولية مكثفة لتخفيف المعاناة.سبـأ