محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم المعلمين وأوائل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري بحجة





نظم مجمع الثورة التربوي للبنين بمحافظة حجة اليوم حفل تكريمي للمعلمين المتميزين وأوائل طلبة الثانوية العامة بالمحافظة للعام الدراسي 2016.



وفي الحفل أشار وكيل أول المحافظة هلال الصوفي إلى ما تنعم به المحافظة من أمن واستقرار واستمرار لكل مظاهر الحياة بما في ذلك إستمرار العملية التعليمية رغم القصف الوحشي الذي تتعرض له والتدمير الممنهج من قبل العدوان السعودي الأمريكي.



وأشاد بجهود الكوادر التعليمية في مجمع الثورة التربوي وحرصهم على إستمرار العملية التعليمية رغم ما يشهده الوطن من عدوان غاشم وحصار جائر وحرب إقتصادية أثرت بصورة مباشرة على الأوضاع المالية لكل منتسبي أجهزة الدولة.



ولفت الوكيل الصوفي إلى أن تكريم المعلمين المتميزين يعد أقل ما يستحقوه عرفانا وتقديرا بجهودهم في إستمرار العملية التعليمية وتعليم الطلاب وأجيال المستقبل .



وفي ختام الحفل الذي حضره قيادات مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب جرى توزيع الشهادات التقديرية للمكرمين.

سبأ [25/أبريل/2017] حجة - سبأ:سبأ