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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 07:12:27م
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ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير الماضي
[25/أبريل/2017]
نيويورك- سبأ:

كشف مسح أمريكي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن أسعار المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة ارتفعت بوتيرة أكبر من المتوقع في فبراير الماضي بدعم من انخفاض المعروض في قطاع الإسكان.

ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن رئيس لجنة المؤشرات في (ستاندرد آند بورز داو جونز انديسيز) ديفيد بليتزر قوله: إن انخفاض المعروض من المنازل للبيع، الذي يكفي حاليا لنحو 3.8 شهرا بمعدلات البيع الراهنة، يعزز ارتفاع الأسعار.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز كور لوجيك كيس-شيلر المجمع الذي يشمل 20 منطقة حضرية 5.9 في المائة في فبراير على أساس سنوي بعد زيادة غير معدلة نسبتها 5.7 في المائة في يناير.

وتفوق قراءة فبراير تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت (رويترز) آراءهم توقعوا زيادة نسبتها 5.7 في المائة، كما تمثل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يوليو 2014.

وأظهر المسح أن الأسعار زادت على أساس شهري بنسبة 0.7 في المائة في المدن العشرين في فبراير على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وهو ما يقل قليلا عن توقعات بزيادة 0.8 في المائة.

وعلى أساس غير معدل موسميا زادت الأسعار 0.4 في المائة مقارنة مع يناير.

سبـأ
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