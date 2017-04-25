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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 07:12:27م
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دول الاتحاد الأوروبي توافق على الخطوة النهائية لإلغاء رسوم التجوال الدولي
[25/أبريل/2017]
بروكسل- سبأ:

استكملت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، آخر الخطوات المطلوبة لإنهاء رسوم تجوال الهاتف المحمول التي تفرض بين دول الاتحاد.

وبحسب وسائل الإعلام فقد وقعت الدول الأعضاء بالاتحاد، كل على حده، على الجزء الأخير من الاتفاقية التي ستتيح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي استخدام خدمات الهواتف المحمولة دون دفع رسوم تجوال إضافية في دول الاتحاد الأخرى.

وقال إيمانويل ماليا الوزير المالطي لشؤون التنافسية والاقتصاد الرقمي: "عندما يذهب الأوروبيون لقضاء عطلات هذا الصيف، سيمكنهم الاستمتاع بحرية التواصل واستخدام الإنترنت كما لو كانوا في بلدانهم".

ومن المقرر أن يتم إلغاء رسوم التجوال بداية من 15 يونيو في الاتحاد الأوروبي.

كما سيتم توسيع الاتفاقية التي تلغي الرسوم الإضافية لتشمل بعد ذلك كلا من أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، وهي دول غير أعضاء بالاتحاد.

سبـأ
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