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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 07:12:27م
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مركز الغسيل الكلوي يتسلم مستلزمات 100 جلسة من فاعل خير
[25/أبريل/2017] الحديدة - سبأ):


تسلم مركز رعاية مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة اليوم مستلزمات 100 جلسة من مواد الإستصفاء الدموي والتي تتكون من ثلاثة أصناف من الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها مرضى الفشل الكلوي.

وفي التسليم أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة عبدالعليم الدرويش أن تسليم المواد للمركز يأتي في إطار إهتمام وسعي قيادة المحافظة بالتنسيق مع المركز لتوفير الإحتياجات الضرورية لمرضى الفشل الكلوي والتواصل مع أهل الخير لتقديم المساعدات للمرضى .

وأشار إلى أن المركز أصبح عاجزا عن توفير هذه المواد جراء الحصار الذي فرضه العدوان على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية مما يستوجب على الجهات المعنية وأهل الخير تضافر الجهود لتوفيرها .

فيما أوضح مدير مركز الغسيل الدكتور ماهر معجم أن المواد المقدمة من فاعل خير للمركز تعد من المواد الأساسية التي يحتاجها المرضى وتشمل مغذيات وفلاتر وصوديوم، إضافة إلى أنابيب لإستخدامها لما يصل لمائة حالة إستصفاء دموي في المركز.

وأوضح أن تلك المواد ستعمل على تخفيف معانات المرضى وآلامهم وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تواجه المركز جراء شحة المواد الطبية التي استنفدت خلال الفترة السابقة وتهدد المركز في إستمرار تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وناشد معجم فاعلي الخير بالمساعدة في دعم المركز من خلال توفير المستلزمات والمواد الطبية الأساسية التي يحتاجها المرضى.

سبأ
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