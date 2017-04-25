محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعدة يلتقي ممثلة منظمة اليونيسيف باليمن





ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض مع ممثلة منظمة اليونيسيف في اليمن ميريتشيل ريلانيو ومدير مكتب اليونيسيف بصعدة ريم ترازي، أنشطة وبرامج المنظمة وزيادة حجم المساعدات التي تقدمها للمحافظة.



وتطرق اللقاء بحضور وكيلا المحافظة عبدالله القاسمي ومحمد كعيبة، إلى ما تعرضت له محافظة صعدة من تدمير شامل من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي، وأبرزها جوانب التعليم والصحة والمياه والطرقات والنظافة والتحسين وغيرها.



وفي اللقاء أكد محافظ صعدة أن إحتياجات المحافظة كبيرة وعلى المنظمات الإنسانية التعاون مع السلطة المحلية في إعادة عجلة التنمية في كافة المجالات التي دمرها العدوان على مدى أكثر من عامين .



ولفت إلى أن هناك إحتياجات طارئة في مجالات الصحة والمياه والتعليم والنظافة والتحسين .. مشيدا بدور منظمة اليونيسيف وما تقدمه من خدمات إنسانية لأبناء المحافظة.



فيما أشارت ممثلة منظمة اليونيسيف في اليمن إلى ما شاهدته خلال زيارته لعدد من المناطق في محافظة صعدة من مآسي إنسانية لدى الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد والحاجة الماسة للتدخل السريع لإنقاذهم .



وأوضحت أن المستشفى الجمهوري سيكون له نصيب كبير من المساعدات للنهوض بالمستوى الصحي .. لافته إلى أن هناك مراحل متقدمة لمناقشة الحصول على منحة للمحافظة.



وأشادت بصمود المجتمع وتكاتفهم في ظل الوضع الحالي .. معبرة عن شعورها بما يعانيه المعلمين من انقطاع رواتبهم والوضع المالي الصعب الذي يمرون به.



حضر اللقاء مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور عبدالإله العزي.

سبأ [25/أبريل/2017] صعدة - سبأ:سبأ