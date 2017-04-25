ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 06:11:00م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يدعو المواطنين إلى أداء صلاة الإستسقاء غداً الأربعاء
دعا الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى كافة المواطنين في عموم محافظات الجمهورية إلى أداء صلاة الإستسقاء يوم غدٍ الأربعاء بعد صلاة الظهر.
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.
انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية...
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
آخر الأخبار:
محافظ صعدة يلتقي ممثلة منظمة اليونيسيف باليمن
مجلس النواب يواصل استعراض تقرير أوضاع السجون والسجناء بمحافظة حجة
تدشين مشروع معمل إنتاج البلك في السجن المركزي بمحافظة ذمار
محافظ إب يناقش مع أعضاء إدارة نادي الاتحاد أوضاع ومشاكل النادي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين مشروع معمل إنتاج البلك في السجن المركزي بمحافظة ذمار
[25/أبريل/2017] ذمار - سبأ:
دشن محافظ ذمار حمود محمد عباد ومعه وكيل  مصلحة السجون العميد عبدالسلام الضالعي ومستشار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عادل دبون الشرعبي اليوم مشروع معمل إنتاج البلك في السجن المركزي بمدينة ذمار.

يأتي هذا المشروع الذي تنفذه المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشراكة مع مصلحة التأهيل والإصلاح الجنائي وصندوق تنمية المهارات التابع لوزارة التعليم الفني بالشراكة مع مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان بتمويل السفارة الهولندية في اليمن، ضمن أنشطة مشروع النهوض بأوضاع السجون في اليمن.

وفي الإفتتاح أكد المحافظ عباد أهمية هذه المشاريع لتحسين أوضاع نزلاء السجن المركزي وتخفيف الضغوط النفسية وتأهيل السجناء خلال فترة قضاء محكوميتهم في السجن، وذلك في إطار برامج الإعداد النفسي والمعرفي لإصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم للإندماج في المجتمع.

وشدد على ضرورة إكساب السجناء المستفيدين من المشروع والمحكوم عليهم بالسجن فترة تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات، مهارات وحرف تمكنهم من إعالة أسرهم خلال فترة قضائهم المحكومية .

واعتبر محافظ ذمار هذه البرامج المهنية والحرفية فرصة لتمكين السجناء الذين لا يجدون من ينفق عليهم في كسب لقمة عيش كريمة لهم وأسرهم .. مثمنا دعم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للسجن المركزي بذمار في تبنيها عدد من المشاريع لتحسين أوضاع نزلاء السجن.

ولفت إلى أن السجن المركزي بذمار يستوعب ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية مما يستدعي تقديم مزيدا من الدعم للإرتقاء بخدماته  .

من جانبه ناشد وكيل مصلحة السجون السلطات القضائية سرعة البت في قضايا نزلاء السجن على ذمة قضايا منظورة أمام المحاكم لتخفيف الضغط على السجون المركزية في عدد من المحافظات .. مؤكدا أن هذه الخطوة كفيلة بمعالجة أغلب مشاكل الإصلاحيات المركزية في عدد من المحافظات والتي لا تستطيع القيام بواجبها في الإصلاح النفسي والمعرفي للسجناء نظرا للأعداد الهائلة من السجناء في تلك السجون بما يفوق طاقتها الإستيعابية.

فيما أشار مدير عام الرعاية والتأهيل والإصلاح بمصلحة السجون العقيد عبدالله الحكيم إلى أن مشروع مصنع البلك بذمار يأتي ضمن أربعة مشاريع تأهيلية للسجناء في محافظات ذمار وعمران والحديدة.

وأوضح أن هذه المشاريع تهدف لإكساب المستهدفين مهن وحرف تعينهم على كسب أقواتهم بعد قضاء محكوميتهم ليعودوا أفراد صالحين في المجتمع يسهمون في تنميته ويلتحقون بسوق العمل بحرف مختلفة.

من جهته اعتبر المستشار الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عادل دبوان هذا المشروع، إمتداد لمشاريع النهوض بأوضاع السجون التي تنفذها المنظمة بالشراكة مع السفارة هولندية بصنعاء ومنظمة سويا ومصلحة التأهيل والإصلاح وتأهيل النزلاء .

وأكد أنه سيتم مطلع الشهر القادم تنفيذ برنامج خاص بالتأهيل النفسي وإعادة الإدماج   يستمر ثلاثة أشهر .
سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ صعدة يلتقي ممثلة منظمة اليونيسيف باليمن
مجلس النواب يواصل استعراض تقرير أوضاع السجون والسجناء بمحافظة حجة
محافظ إب يناقش مع أعضاء إدارة نادي الاتحاد أوضاع ومشاكل النادي
قنص ثلاثة جنود سعوديين ودك عدد من مواقع العدو بجيزان وعسير
إجتماع بمحافظة البيضاء يقر إنشاء مركز جمركي بمدينة رداع
إحياء ذكرى الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي بجامعة صنعاء
مهرجان إحتفالي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد بالمحويت
المعرض الثالث للاختراعات يشهد إقبال جماهيري ورسمي واسع
رئيس المجلس السياسي الأعلى يدعو المواطنين إلى أداء صلاة الإستسقاء غداً الأربعاء
وزير التعليم الفني يطلع على المعرض الثالث للاختراعات بجامعة صنعاء

العدوان السعودي على اليمن
تدمير آلية عسكرية للغزاة في مفرق موزع بتعز
[25/أبريل/2017]
استشهاد مواطن بصعدة بالضرب على يد حرس الحدود السعودي
[25/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[25/أبريل/2017]
المجلس النرويجي : يتعين على المانحين التعهد بسخاء لتفادي المجاعة وفقدان الأرواح في اليمن
[25/أبريل/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[24/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by