محافظ إب يناقش مع أعضاء إدارة نادي الاتحاد أوضاع ومشاكل النادي [25/أبريل/2017] إب - سبأ:

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الاتحاد الرياضي والثقافي بالمحافظة المشاكل والصعوبات التي تواجه النادي في تسيير أعماله وأنشطته.



واستعرض اللقاء الاحتياجات الضرورية للنادي في الوقت الراهن ومستوى تنفيذ المشروع الاستثماري التابع للنادي والبالغ تكلفة المرحلتين الأولى والثانية منه 71 مليون ريال بتمويل محلي والذي تم إنجاز 90 بالمائة من المرحلتين.



واستمع المحافظ إلى شرح من أعضاء الهيئة الإدارية للنادي حول مشاركة فريق كرة القدم في منافسات كأس الوحدة اليمنية المقامة حالياً في العاصمة صنعاء.



وفي اللقاء ثمن محافظ إب صمود وثبات منتسبي نادي الاتحاد من لاعبين ومدربين وهيئة إدارية وإداريين في وجه العدوان، معرباً عن تمنياته لفريق النادي المشارك في بطولة الوحدة بالتوفيق وإحراز المراكز الأولى.



وأكد دعم ومساندة قيادة المحافظة للأندية الرياضية بالمحافظة باعتبار الشباب هم مستقبل الوطن، منوهاً بما تزخر به المحافظة من مواهب ومبدعين مبرزين في مختلف الجوانب الشبابية والعلمية والرياضية.



من جانبهم ثمن أعضاء الهيئة الإدارية لنادب اتحاد إب الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادة المحافظة في مجال الاهتمام بالنشء والشباب ووقوفه مع إدارة النادي من اجل استكمال المشروع الاستثماري التابع للنادي لتعود فائدته على الأنشطة الرياضية والثقافية التي ينظمها.



حضر اللقاء مدير عام المدينة الرياضية بإب عبدالله غازي وأمين عام نادي الاتحاد فضل العرومي، ومدير النادي عبد الباسط البخيتي والمسئول المالي عبدالرحمن الموشكي والمشرف الرياضي أحمد الجعدي والمسئول الإعلامي ماجد ياسين.

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