قنص ثلاثة جنود سعوديين ودك عدد من مواقع العدو بجيزان وعسير [25/أبريل/2017] جيزان - سبأ:

قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم ثلاثة جنود سعوديين، فيما دكت أيضاً عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جنديين سعوديين في موقع الدفينية، وجندي آخر قرب الغاوية.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات العدو السعودي في موقع الخشل وتبة راحه ومستحدث المعزاب وتجمع آليات وجرافات لهم خلف المركز الحكومي جنوب قرية القفل ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات أخرى للعدو السعودي في مدينة الربوعة وموقع شمه غرب الربوعة محققة إصابات مباشرة.

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